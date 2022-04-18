Haney Altun 83 yaşında

Karahasanuşağı mahallesinden Kurmu İbrahim Altun'un eşi, Hüseyin ve Hatey Çetin ailesinin kızı, İbrahim, Zeynep, Emirhan, Mehmet, Küçük Mehmet, Ali ve İbiş Çetin'in ablası, İbrahim, Hüseyin, Meryem, Türkan ve Erol kardeşlerin annesi, Haney Altun vefat etmiştir.

Cenazesi 17 Nisan 2022 günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kur'an-ı Kerimi kendi hanesinde de okunmuştur.

Taziye için telefon :

0 543 524 27 38 oğlu İbrahim