Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Bi­yo­me­tan­ sektöründe yeni kapı açılıyor
Geliştirilen prototip, Elbistan için de...
Alışveriş bayramına yoğun ilgi
Alışveriş bayramına yoğun ilgi
Özel Eğitim Uygulama Merkezi için ilk kazma vuruldu
Özel Eğitim Uygulama Merkezi için...
Elbistan’da kayısı bahçelerinde zirai donun hasarı büyük
Elbistan’da kayısı bahçelerinde zirai donun...
Trafik sigortası her ay yüzde 2,25 oranında otomatik zamlanacak
Trafik sigortası her ay yüzde...
banner191
banner162

Haney Altun 83 yaşında

Haney Altun 83 yaşında
banner167

Karahasanuşağı mahallesinden Kurmu İbrahim Altun'un eşi, Hüseyin ve Hatey Çetin ailesinin kızı, İbrahim, Zeynep, Emirhan, Mehmet, Küçük Mehmet, Ali ve İbiş Çetin'in ablası, İbrahim, Hüseyin, Meryem, Türkan ve Erol kardeşlerin annesi,  Haney Altun vefat etmiştir.
Cenazesi 17 Nisan 2022 günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir. 
Kur'an-ı Kerimi kendi hanesinde de okunmuştur.
Taziye için telefon :
0 543 524 27 38 oğlu İbrahim

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.