Hamza Maral 69 yaşında
İncecik mahallesinden Veli ve Meryem Maral ailesinin oğlu, Merhum Bostan, Bahittin, Mehmet Maral, Gülay Şahin, Mine Maral, Sultan Genç ve Lütfiye Akbaş kardeşlerin kardeşi, Bayram, Alaaddin, Cuma, Beytullah, İsmail, Hasan, Hacıahmet, Meryem, Gülşen, Lütfiye, Hacer ve Emine kardeşlerin babası, Fatma Maral'ın eşi, Hamza Maral vefat etmiştir.
Cenazesi 20 Ocak 2022 Perşembe günü öğlen namazından sonra İncecik camiinde namazı kılınarak defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Güneşli mahallesi Fatih İlkokulu Aydede Sokakta kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0 546 236 91 82 oğlu Hasan Maral
0 531 256 67 02 oğlu Hacıahmet Maral