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Hamit Çiçek 89 yaşında

Hamit Çiçek 89 yaşında
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Hamit Çiçek 89 yaşında
Ferhat pınarı mahallesinden merhum Aişe Çiçek 'in eşi, Süleyman, Osman, Arif, Mahmut ve Hatice Çiçek kardeşlerin kardeşi, Mustafa, İsmail,  Hasan,  Selahattin, Ayşe, Elmas, Yıldız ve Perihan kardeşlerin babası Hamit Çiçek vefat etmiştir. 
Cenazesi  13 Şubat 2022 pazar günü öğlen namazından sonra Gökkuşağı düğün salunu karşısında namazı kılınarak Ferhat pınarı mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i ve taziyesi Eldelek caddesi Otel Ceyhan arkası kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye telefonu
oğlu Mustafa 0542 543 27 46 
oğlu İsmail 0536 881 08 99 
oğlu Hasan 0533 929 10 33 
oğlu Selahattin 0044 787 702 5224

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Hamit Çiçek 89 Yaşında
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