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Hamit Çeker 88 Yaşında

Hamit Çeker 88 Yaşında
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Hamit Çeker 88 Yaşında

Merhum Hatice ve Osman Çeker ailesinin oğlu, Sanayi Esnaflarından  Osman, Orhan, Mehmet, Ahmet Çeker, Şenel Erşahin, Sevim Mete kardeşlerin babası , Mehmet Mete ve Mehmet Erşahin bacanakların kayınbabası, Gül Balıkçı, Merhum Fadime Çeker, Naime Doğan kardeşlerin Abisi 18 torun ve 9 torun çoçuğu sahibi sanayi esnafından Demirci Hamit Çeker 1 Şubat 2022 Salı günü vefat etmiştir.

Cenazesi 2 Şubat 2022 Çarşamba günü öğle namazından sonra Ulu caminde cenaze namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba mah.Veysel Garani cad. (Ketizmen yolu üzeri) oğlu Osman Çeker evinde okunacaktır.

Taziye telefonları:

Osman Çeker 0537 478 81 00

Orhan Çeker 0544 234 84 70

Mehmet Çeker 0542 206 54 18

Ahmet Çeker 0532 565 39 17a

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Hamit Çeker 88 Yaşında
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