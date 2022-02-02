Hamit Çeker 88 Yaşında
Merhum Hatice ve Osman Çeker ailesinin oğlu, Sanayi Esnaflarından Osman, Orhan, Mehmet, Ahmet Çeker, Şenel Erşahin, Sevim Mete kardeşlerin babası , Mehmet Mete ve Mehmet Erşahin bacanakların kayınbabası, Gül Balıkçı, Merhum Fadime Çeker, Naime Doğan kardeşlerin Abisi 18 torun ve 9 torun çoçuğu sahibi sanayi esnafından Demirci Hamit Çeker 1 Şubat 2022 Salı günü vefat etmiştir.
Cenazesi 2 Şubat 2022 Çarşamba günü öğle namazından sonra Ulu caminde cenaze namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba mah.Veysel Garani cad. (Ketizmen yolu üzeri) oğlu Osman Çeker evinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
Osman Çeker 0537 478 81 00
Orhan Çeker 0544 234 84 70
Mehmet Çeker 0542 206 54 18
Ahmet Çeker 0532 565 39 17a