Hamit Akçay 84 yaşında

Aslen Darende Karaoğuz mahallesinde Elbistan'da ikamet eden merhum Osman Akçay'ın oğlu, Hatice Akçay'ın eşi, Sabri, Uğur, Gönül, İnci ve Özlem kardeşlerin babası, Ramazan Şahin, Himmet baba Camii İmam-Hatibi Osman Demir, Sadık Yıldız bacanakların kayınbabası, Mehmet ve merhum M. Ali Akçay kardeşlerin abisi Hamit Akçay vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazından sonra Hocazade caminde namazı kılınarak, Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i karayolları arkası kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu:
Sabri Akçay 0536 938 37 90
Uğur Akçay 0542 223 4644
Osman Demir damadı 0535 681 44 25
Sadık Yıldız damadı 0533 372 66 69
Ramazan Şahin 0537 472 88 44
Kardeşi Mehmet 0544 228 02 42
Hamit ağabeye ALLAH gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerinin ve yakınlarının başı sağolsun çok iyi bir insan dı nur içinde yatsın