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Hamit Akçay 84 yaşında

Hamit Akçay 84 yaşında
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Aslen Darende Karaoğuz mahallesinde Elbistan'da ikamet eden merhum Osman Akçay'ın oğlu, Hatice Akçay'ın eşi, Sabri, Uğur, Gönül, İnci ve Özlem kardeşlerin babası, Ramazan Şahin, Himmet baba Camii İmam-Hatibi Osman Demir, Sadık Yıldız bacanakların kayınbabası, Mehmet ve merhum  M. Ali Akçay kardeşlerin abisi Hamit Akçay vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazından sonra Hocazade caminde namazı kılınarak, Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i  karayolları arkası kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonu:

Sabri Akçay 0536 938 37 90

Uğur Akçay 0542 223 4644

Osman Demir damadı 0535 681 44 25

Sadık Yıldız damadı 0533 372 66 69

Ramazan Şahin 0537 472 88 44

Kardeşi Mehmet 0544 228 02 42

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İrfan YILMAZ- İstanbul 6 saat önce

Hamit ağabeye ALLAH gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerinin ve yakınlarının başı sağolsun çok iyi bir insan dı nur içinde yatsın

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Hamza Topsakal 6 saat önce

Merhum hamit beye Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine damatlarına ve sevenlerine arkadaşım osman hocam nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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H mehmet DOĞAN ANKARA 6 saat önce

Innalillah ve innaileyhi raciun ALLAH rahmet eylesin ailesine baş sağlığı dilerim

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Niyazi CERİTLİ 5 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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KEMAL GÖTÜRLER 5 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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