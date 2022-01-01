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Halit Davdav 65 yaşında

Halit Davdav 65 yaşında
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Merhum Ali ve emine Davdav' ın oğlu, Göksel, Ali ve Gönül Güner'in babaları, Şeker Fabrikasından Emekli Mustafa, Durdu ve Gülten Altıntaş Kardeşlerin Abileri, Faruk Güner'in Kayınbabası ,İsrafil,Mikail,Cebrail ve Hacı Köseoğlunun Enişterileri, Murat Ceran, Nejdet Firik, Mustafa Güneş'in bacanakları Halit Davdav ( 65 yaşında) vefat etmiştir.

Cenazesi pazar günü 2 Ocak 2022 pazar öğlen namazından sonra gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i i Yunusemre mah. göktürk sitesi A blok ta okunacaktır.

Tel: Mustafa Davdav: 0537 524 80 08

Göksel Davdav:0543 369 68 33

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