Halil Türkan 68 yaşında
Kalealtı Mahallesinden Ömer ve Hatice Türkan ailesinin oğlu, Şenol, Bekir ve Latife kardeşlerin kardeşi, Fercan Türkan'ın eşi, Ülger, merhum Hülya, Saben, Hatice, Tuğba,Cuma ve Fatih Türkan kardeşlerin babası Halil Türkan 25 Eylül 2021 günü vefat etmiştir ve defnedilmiştir. 27 Eylül 2021 pazartesi öğle namazından önce Kalealtı mahallesi Camiinde Mevlüt-ü Şerifi okunacaktır.
Taziye için telefonlar Oğlu Şaban :0541 892 60 40
Eniştesi Hacı Kıvcı 0545 772 93 74
Kardeşi Şenol 0538 853 20 55
Oğlu Cuma.0544 549 00 66
Oğlu Fatih 0544 334 79 49