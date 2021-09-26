Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
1.dozda maviye geçsek de ikinci doz aşıda hız kestik
1.dozda maviye geçsek de ikinci...
Alışveriş Bayramı, Hulusi Efendi Caddesi’ni açık hava AVM’sine dönüştürdü
Alışveriş Bayramı, Hulusi Efendi Caddesi’ni...
Kömür fiyatlarında yükseliş fırtınası sürüyor  
Kömür fiyatlarında yükseliş fırtınası sürüyor...
Polisten anaokulu öğrencilerine eğitim
Polisten anaokulu öğrencilerine eğitim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elbistanlı yazılım mühendisine ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elbistanlı yazılım mühendisine...
banner191
banner162

Halil Türkan 68 yaşında

Halil Türkan 68 yaşında
banner167

Halil Türkan 68 yaşında 

Kalealtı Mahallesinden Ömer ve Hatice Türkan ailesinin oğlu, Şenol, Bekir ve Latife kardeşlerin kardeşi, Fercan Türkan'ın eşi, Ülger, merhum Hülya, Saben, Hatice, Tuğba,Cuma ve Fatih Türkan kardeşlerin babası Halil Türkan 25 Eylül 2021 günü vefat etmiştir ve defnedilmiştir. 27 Eylül 2021 pazartesi öğle namazından önce Kalealtı mahallesi Camiinde Mevlüt-ü Şerifi okunacaktır.    

Taziye için telefonlar                                          Oğlu Şaban :0541 892 60 40

 Eniştesi Hacı Kıvcı 0545 772 93 74 

  Kardeşi Şenol 0538 853 20 55

  Oğlu Cuma.0544 549 00 66

Oğlu Fatih 0544 334 79 49

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.