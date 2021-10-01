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Halil Aslan 87 yaşında

Halil Aslan 87 yaşında

Halil Aslan 87 yaşında
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Çoğulhan Mahallesi'nden merhum Hıdır Aslan'ın oğlu, Döne Aslan'ın eşi, Günay, Günçay, Günsay, Tuncay, Atilla, Mücahit, Oktay, Tayfun, Nuray, Tülay ve Gülay kardeşlerin babası Pankobirlik Elbistan Şubesi eski başkanı Halil Aslan vefat etmiştir. Cenazesi, 1 Ekim Cuma günü cuma namazına müteakip Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazıyla Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i, Pankobirlik bahçesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0542 231 8647 oğlu Tuncay
0534 780 1606 oğlu Günçay
0542 680 2854 oğlu Atilla
0505 645 9065 oğlu Tayfun
0532 600 9604 oğlu Mücahit
0542 567 0308 oğlu Oktay
0532 137 0446 oğlu Günsay

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Bilal sönmez 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Adem Kancı 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar versin rabbim

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Kadir Yalçınöz 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Murat KAYRAN 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başta ailesi olmak üzere tüm akrabalarının başı sağolsun.

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Suzan Solak Çıtak 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin sevenlerinin başı sağolsun

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Hamza Topsakal 7 saat önce

Merhum halil abiye Allahdan rahmet eşine evlatlarına damatlarına ve sevenlerine muhterem arkadaşım günsay nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Memet cırık 7 saat önce

Rabbim mekanını nuru cennet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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Alaatdin öztürk 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum

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