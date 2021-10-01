Çoğulhan Mahallesi'nden merhum Hıdır Aslan'ın oğlu, Döne Aslan'ın eşi, Günay, Günçay, Günsay, Tuncay, Atilla, Mücahit, Oktay, Tayfun, Nuray, Tülay ve Gülay kardeşlerin babası Pankobirlik Elbistan Şubesi eski başkanı Halil Aslan vefat etmiştir. Cenazesi, 1 Ekim Cuma günü cuma namazına müteakip Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazıyla Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i, Pankobirlik bahçesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0542 231 8647 oğlu Tuncay
0534 780 1606 oğlu Günçay
0542 680 2854 oğlu Atilla
0505 645 9065 oğlu Tayfun
0532 600 9604 oğlu Mücahit
0542 567 0308 oğlu Oktay
0532 137 0446 oğlu Günsay
Halil Aslan 87 yaşında
Halil Aslan 87 yaşında
01 Ekim 2021 Cuma 10:44
Çoğulhan Mahallesi'nden merhum Hıdır Aslan'ın oğlu, Döne Aslan'ın eşi, Günay, Günçay, Günsay, Tuncay, Atilla, Mücahit, Oktay, Tayfun, Nuray, Tülay ve Gülay kardeşlerin babası Pankobirlik Elbistan Şubesi eski başkanı Halil Aslan vefat etmiştir. Cenazesi, 1 Ekim Cuma günü cuma namazına müteakip Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazıyla Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i, Pankobirlik bahçesinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.