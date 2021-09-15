Hakko Özdemir 89 yaşında

İkizpınar Mahallesi’nden Bayram, Ali, Cabbar, Aligül, İbrahim, Hanzey, Hanım ve Selvi kardeşlerin babası, merhum İbo ve Mustafa Özdemir ile Çiçek ve merhum Fatma'nın kardeşi, emlakçi Mehmet Öztürk’ün dayısı eski esnaflardan Hakko Özdemir vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Eylül Perşembe günü öğle namazına müteakip Domolar mezrasında defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kümbet Mahallesi Kümbet kavşağında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0535 581 0761 Mehmet Öztürk

0546 646 4656 Derviş Kartal

0551 035 2511 oğlu Bayram.