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Hakkı Yüksel 41 yaşında

Hakkı Yüksel 41 yaşında
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         Hakkı Yüksel 41 yaşında

Elmalı mahallesinden Şıhhamit ağanın torunu, Reşit  ve Ayşe Yüksel’in oğlu,  Özkan, H.Hüseyin, Şıhhamit, Rüştü,  Mustafa, Saniye, Hürriyet ve Ümmügülsüm kardeşlerin kardeşi Hakkı Yüksel vefat etmiştir. Cenazesi 30 Ekim 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra Ulu camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i açık sebze pazarı karşında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonu

Abisi Özkan 05437914863

Abisi H.Hüseyin 0 (542) 342 12 37

Abisi Rüştü yüksel 0 (505) 488 95 16

Abisi mustafa yüksel 0 (544) 316 53 12

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Hakkı Yüksel 41 Yaşında
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