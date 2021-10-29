Hakkı Yüksel 41 yaşında
Elmalı mahallesinden Şıhhamit ağanın torunu, Reşit ve Ayşe Yüksel’in oğlu, Özkan, H.Hüseyin, Şıhhamit, Rüştü, Mustafa, Saniye, Hürriyet ve Ümmügülsüm kardeşlerin kardeşi Hakkı Yüksel vefat etmiştir. Cenazesi 30 Ekim 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra Ulu camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i açık sebze pazarı karşında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu
Abisi Özkan 05437914863
Abisi H.Hüseyin 0 (542) 342 12 37
Abisi Rüştü yüksel 0 (505) 488 95 16
Abisi mustafa yüksel 0 (544) 316 53 12