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Hakikat Setrekli 83 yaşında

Hakikat Setrekli 83 yaşında
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Hasan ve Fatik ailesinin kızı, merhum Hamdi Setrekli’nin eşi, sanayi esnaflarından Doğan, Kadir, Murat, Ahmet, Hülya Setrekli ve Meryem Doğan kardeşlerin anneleri, Hakikat Setrekli vefat etmiştir.Cenazesi 20 Ocak Perşembe günü öğle namazından sonra Hocazade Camii’nde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.Kur’an-ı Kerim’ Kümbet Mahallesi sanat okulu karşısı kendi hanesinde okunacaktır.Taziye için telefonlar:0 542 830 00 51 oğlu Doğan Setrekli, 0 542 303 33 40 oğlu Ahmet Setrekli.

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Hakikat Setrekli 83 Yaşında