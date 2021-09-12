Hafız İsmail Özer 76 yaşında,
Geçit mahallesinden İsmail Özer'in oğlu, Hanife Özer’in eşi, Cuma, Hamit, Faruk, Özer, Sultan, Elmas, Zübeyde Tatar ve Eşo Tatar kardeşlerin kardeşi, Mustafa Özer, Ahmet Özer, Cemile, Köse, Birsen Doğan ve Nesrin Özer kardeşlerin babası, Ali Köse, Mehmet Doğan ve Hacı Elmas’ın kayınbabası, İsmail Özer vefat etmiştir.
Cenazesi 13 Eylül 2021 Pazartesi günü öğle namazına müteakiben geçit camiinde kılınıp geçit mezarlığına definedilecektir.
Kur'an-ı Kerim’i geçit mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye icin telefon
0 534 723 98 32 damadı Ali köse
Gündere mahalle muhtarı