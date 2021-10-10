Hacıhasan Ekici 22 yaşında,

Aslen Darende Yenice mahallesinden olup Ekiciler Kabilesinden Ali ve Hatice Ekici'nin oğlu Ayşe Selma Tuğba ve merhum Kadir Ekici'nin kardeşi Mehmet Esas , Mehmet Şimşek, Fazlı Arslan bacanakların kaynı Eyüp Ramazan Mehmet Ekici'nin yeğeni Hacı Hasan Ekici vefat etmiştir. Cenazesi Yenice mahallesinde bugün ikindi namazından sonra defnedilecektir. Taziyesi ve Kur'an-ı Kerim'i Yenice mahallesinde kendi hanesinde Okunacaktır.

Taziye telefonu

babası Ali Ekici 0536 358 74 92

amcası Eyüp Ekici 0538 314 75 50

Amcası Ramazan Ekici 0535 823 99 22