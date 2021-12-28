Hacı Şakir Tarı
Fahri ve merhume Makbule Tarı’nın oğlu, Salih, Murat, Fuat, Aynur ve Sait Tarı kardeşlerin kardeşi, Merve Tarı’nın eşi, Hakan, Fazıl ve Fahri Tarı’nın amcası, Sami Özpolat’ın kayınbiraderi, Fatih ve Mehmet Akıl’ın yeğeni Devlet Demir Yolları personeli Hacı Şakir Tarı, Ankara’da vefat etmiştir. Cenazesi, Ankara’da defnedilmiştir. Merhumun mevlid-i şerifi, 28 Aralık Salı günü öğle namazına müteakip Elbistan’da Kızılcaoba Mahallesi Pınarbaşı Caddesi Kentpark AVM arkası Cadde İkon’daki hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0544 948 9340 kardeşi Fuat
0553 699 0646 kardeşi Salih