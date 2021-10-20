Hacı Osman Özdemir 59 yaşında 

Afşin Emirli mahallesinden merhum H.Mehmet ve Habibe Özdemir ailesinin oğlu, merhum Ali İhsan, Naim, Diş Hastanesi personeli Yusuf Ziya, Sanayi ustalarından Kaya, Rahmi, Mehmet, Songül, Makbule ve Emiş özdemir kardeşlerin kardeşi, Gülüş Özdemir'in eşi, Yasemin, Demet, Yasin ve Sümeyye Özdemir kardeşlerin babası, Ümit Hamiş, Kamil Gürler, Mustafa Yalçın ve Cesur Gözükara'nın bacanağı, Devlet Hst. Personeli Hacı Osman Özdemir vefat etmiştir.

Cenazesi 20 Ekim 2021 Çarşamba günü Bahçelievler Veysel Karani Camiinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınarak Esentepe mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Bahçelievler mahallesi Özler Sokak kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0 545 732 29 39 abisi Rahmi

0 543 692 33 08 kardeşi Ziya

0 543 761 74 62 kardeşi Kaya