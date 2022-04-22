Hacı Mustafa Köşker 70 Yaşında

Mevlüt ve Fadime Köşker ailesinin oğlu; Emekli öğretmen Pervin Köşker’in eşi, Elbistan Kaski müdürü İlker Köşker, Doktor M. Cevdet Köşker, İlknur Karaoğlan ve Fatma Kılıç kardeşlerin babası, merhum Hasan, Hüseyin, Durdu, merhume Hatice Bilici, Sebiha Cıngıl ve Havva Gücük, Seniha Aloğlu, Öğretmen Erdal ,Mehmet Rıza ve Ferit Köşker kardeşlerin kardeşi, TRT personeli Levent Kılıç, Doç. Dr. Arslan Karaoğlan, Doktor Hatice Köşker ve Elbistan adliyesi yazı işleri müdürü Hilal Köşker’in kayın babası, Mehmet Köşker’in eniştesi, Kürşad Akgün, Nejmettin Kılıç, Durdu Köşker ve merhum Mahmut Küçük Mehmetoğlu’nun bacanakları

Emekli öğretmen Hacı Mustafa Köşker vefat etmiştir.

Cenazesi İkindini namazından sonra Ekinözü mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Ekinözü taziye evinde okunacaktır.

Taziye telefonları:

Oğlu İlker 0 (554) 340 10 12

Oğlu Mustafa Cevdet 0 (505) 911 24 41