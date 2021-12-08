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Hacı Mustafa Karpuzoğlu 71 yaşında

Hacı Mustafa Karpuzoğlu 71 yaşında
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Hacı Mustafa Karpuzoğlu 71 yaşında Büyükyapalak mahallesi'nden Karpuzoğlu kabilesinden merhum Hacı Veli ve Hatice karpuz oğlunun oğlu, merhum Ahmet Mehmet, Münire ve Zöhre, Ayşe kardeşlerin abisi, Akif, Mustafa, Osman, Canan, Saadet ve Münire kardeşlerin babası, Döne Karpuzoğlu'nun eşi, merhum Veysel Ali ve Hürü Yılmaz ailesinin damadı, merhum Hacı Veysel Yılmaz'ın yeğeni, Cemil Karpuzoğlu amca oğlu, Hacı Mustafa Karpuzoğlu vefat etmiştir. Cenazesi 9 Aralık 2021  Perşembe günü öğle namazından sonra Pınarbaşı (Türkköyü) camii'nde namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığı'na defnedilecektir Kur'an-ı Kerim'i ve taziyesi Güneşli mahallesi Aydın sokak kendi hanesinde okunacaktır. Taziye telefonları oğlu Akif 0 505 541 6520 oğlu Mustafa 0 544 614 0188 oğlu Osman 0 535 738 45 66

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