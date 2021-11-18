Taşburun Mahallesi’nden Yıldıray, Tuncay, Yılmaz ve Özgür Erdoğan kardeşlerin babası, sanayi esnafından Ali, öğretmen Mustafa, Gökhan ve Sefer Erdoğan’ın amcası, fırıncı İlhami, Cemil, Abdullah ve Fahri Aydın kardeşlerin eniştesi Hacı Mehmet Erdoğan vefat etmiştir. Cenaze namazı, 19 Kasım Cuma günü Cuma namazı sonrası Taşburun Mahallesi’nde kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i, Taşburun Mahallesi taziye evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0546 226 4436 Ali Erdoğan
0546 698 5491 Yıldıray Erdoğan