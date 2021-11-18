Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
AK Parti Milletvekili İmran Kılıç yaşamını yitirdi
AK Parti Milletvekili İmran Kılıç...
Covid-19’da kötü tablo geride kaldı
Covid-19’da kötü tablo geride kaldı
Elbistanspor’un yeni başkanı Sıtkı Çay oldu
Elbistanspor’un yeni başkanı Sıtkı Çay...
Başkan Tıraş, ADSM’nin yeni binasında incelemelerde bulundu
Başkan Tıraş, ADSM’nin yeni binasında...
Başkan Eker: “Rotamız, kentin en ücra noktasına kadar eşit hizmet”
Başkan Eker: “Rotamız, kentin en...
banner191
banner162

Hacı Mehmet Erdoğan

Hacı Mehmet Erdoğan

Hacı Mehmet Erdoğan
banner167

Taşburun Mahallesi’nden Yıldıray, Tuncay, Yılmaz ve Özgür Erdoğan kardeşlerin babası, sanayi esnafından Ali, öğretmen Mustafa, Gökhan ve Sefer Erdoğan’ın amcası, fırıncı İlhami, Cemil, Abdullah ve Fahri Aydın kardeşlerin eniştesi Hacı Mehmet Erdoğan vefat etmiştir. Cenaze namazı, 19 Kasım Cuma günü Cuma namazı sonrası Taşburun Mahallesi’nde kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i, Taşburun Mahallesi taziye evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0546 226 4436 Ali Erdoğan

0546 698 5491 Yıldıray Erdoğan

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.