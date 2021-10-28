Hacı Mehmet Arığ 72 yaşında
Merhum Abdurrahim Arığ ve merhume Hatice Küçük’ün oğlu, merhum Mehmet Ali Çetin ve merhume Hatice Kaya’nın damadı, merhum Süleyman Arığ’ın kardeşi, Ali Arığ’ın Abisi, Fadime Arığ’ın eşi, Nuran ve Tamer Arığ’ın babası, Ahmet Soydan’ın kayınpederi Hacı Memet Arığ vefat etmiştir.
Cenazesi 28 Ekim 2021 Perşembe günü ikindi namazından sonra Ulu camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Sanayi Sitesi Sevinçler un değirmeni karşısında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu
05309203716 oğlu Tamer Arığ