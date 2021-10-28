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Hacı Mehmet Arığ 72 yaşında

Hacı Mehmet Arığ 72 yaşında
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Hacı Mehmet Arığ 72 yaşında

Merhum Abdurrahim Arığ ve merhume Hatice Küçük’ün oğlu, merhum Mehmet Ali Çetin ve merhume Hatice  Kaya’nın damadı, merhum Süleyman Arığ’ın kardeşi, Ali Arığ’ın Abisi, Fadime Arığ’ın eşi, Nuran ve Tamer Arığ’ın babası, Ahmet Soydan’ın kayınpederi Hacı Memet Arığ vefat etmiştir.

Cenazesi 28 Ekim 2021 Perşembe günü ikindi namazından sonra Ulu camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Sanayi Sitesi Sevinçler un değirmeni karşısında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonu

05309203716 oğlu Tamer Arığ

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Hacı Mehmet Arığ 72 Yaşında
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