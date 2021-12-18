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Hacı Ezgin 87 yaşında,

Hacı Ezgin 87 yaşında,
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Aslen Ekinözü ilçesinden olup, Kahramanmaraş'ta ikamet eden Durdu ve Esmik Ezgin ailesinin oğlu, D.Mehmet Ezgin, Cuma, İsmet, Gönül, Esmi, Yurdagül Ezgin kardeşlerin babası, Halil Ezgin, Ali İhsan Ezgin ve Zebo İnan kardeşlerin kardeşi Resul Yazın ve Ökkeş Akturan'ın kayınbabası, Hacı Ezgin 18 Aralık 2021 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi Kahramanmaraş Saat 15.30'da Şeyhadil mezarlığında cenaze namazı kılınarak defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Şeyh Adil Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 530 312 11 62 oğlu İsmet Ezgin

0 542 356 12 03 Durdu Mehmet Ezgin

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Hacı Ezgin 87 Yaşında
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