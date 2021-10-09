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Hacı Demirci 65 yaşında

Hacı Demirci 65 yaşında

Hacı Demirci 65 yaşında
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Merhum Hamit ve Hasibe Demirci ailesinin oğlu,merhum Ali ve Hasan Demircinin ağabeyi, hastaneden emekli Fatma Demircinin eşi, TMO personeli Fatih ve belediye personeli Tülay Demircinin babası, imam Ali ve Hürü Aslan ailesinin damadı, Ali ve Şerafettin Aslan'ın enişteleri Hacı Demirci vefat etmiştir. Cenazesi 10 Ekim Pazar günü öğle namazını müteakip Gariplik Camiinde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Yunus Emre Mahallesi Dokuma Sokak İstek Kentteki hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0542 486 9646 oğlu Fatih
0541 326 6616 eşi Fatma.

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