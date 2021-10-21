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Hacı Bayram (Ede) Yılmaz 78 yaşında

Hacı Bayram (Ede) Yılmaz 78 yaşında
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HACI BAYRAM (EDE) YILMAZ 78 YAŞINDA, 

Çatova mahallesinden Yılmazlar Kabilesinden rahmetli Hasan Hüseyin ve Sultan Yılmaz ailesinin oğlu, rahmetli Numan (Lomen) ve Ramazan Yılmaz kardeşlerin kardeşi, Çatova mahallesinden Ehmolar kabilesinden ve mahalle mizden Deli Durmuş namı ile tanınan merhum Durmuş ve Ayşe (Eşe) Özdemir ailesinin damadı, Hürü Yılmaz'ın eşi, Hacı Kerim, Yakup, Yusuf Yılmaz, Fadime Oğuz, Ruhigül Gümüş, Döne Açık, Derya Arzu kardeşlerin babası, merhum Süleyman Oğuz, Bahaddin Açık, Doğan Gümüş, Yaşar Arzu bacanakların kayınbabası, Mehmet Yılmaz ve Hüseyin, Yusuf, İlyas, Mehmet Yılmaz kardeşlerin amcası, Lokantacı Durdu, esnaftan Mustafa, merhum Emin, Hacı (Murat), Mehmet, Telekom Müdürlüğünden emekli Ahmet, merhum Yusuf Özdemir kardeşlerin eniştesi, mahallemizde EDE olarak tanınan Hacı Bayram Yılmaz  21.10.2021 Perşembe günü vefat etmiştir. Cenazesi 22.10.2021 Cuma günü Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra Çatova mahallesine defnedilecektir. Taziyesi Çatova mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

TAZİYE İÇİN TELEFONLAR:

Oğlu Hacı Kerim 0 (541) 870 49 96

Oğlu Yakup 0 (543) 467 40 02

Oğlu Yusuf 0 (545) 642 27 55

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