Hacı Ali Aloğlu 75 yaşında
Merhum Sabri ve Emine Aloğlu ailesinin oğlu, Melih, Askerlik şubesi personeli Mesut, Emine, Halime, Serpil ve Ayşe kardeşlerin babası; Merhum Lütfi Köşker, Fehmi Köşker, İsa Karaca ve Atilla Akkan bacanakların kayınbabası; Merhum Hüseyin Aloğlu, Mehmet Ali Aloğlu ve Mediha Küçük, Merhum Fethiye Kılınç, Merhum Mürvet Özdemir kardeşlerin kardeşi; Seniha Aloğlu’nun eşi Hacı Ali Aloğlu vefat etmiştir.
Cenazesi 5 Şubat 2022 Cumartesi günü öğlen namazına müteakip Ekinözü merkez camiinde kılınarak Ekinözü mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Ekinözü Belediyesi Taziye Evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
Mesut Aloğlu (Oğlu)
0 537 989 62 92
Melih Aloğlu (Oğlu)
0537 481 82 36