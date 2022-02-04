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Hacı Ali Aloğlu 75 yaşında

Hacı Ali Aloğlu 75 yaşında
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Hacı Ali Aloğlu 75 yaşında 

 Merhum Sabri ve Emine Aloğlu ailesinin oğlu, Melih, Askerlik şubesi personeli Mesut, Emine, Halime, Serpil ve Ayşe kardeşlerin babası; Merhum Lütfi Köşker, Fehmi Köşker, İsa Karaca ve Atilla Akkan bacanakların kayınbabası; Merhum Hüseyin Aloğlu, Mehmet Ali Aloğlu ve Mediha Küçük, Merhum Fethiye Kılınç, Merhum Mürvet Özdemir kardeşlerin kardeşi; Seniha Aloğlu’nun eşi Hacı Ali Aloğlu vefat etmiştir. 

Cenazesi 5 Şubat 2022 Cumartesi günü öğlen namazına müteakip Ekinözü merkez camiinde kılınarak Ekinözü mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Ekinözü Belediyesi Taziye Evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar 

Mesut Aloğlu (Oğlu)

0 537 989 62 92

Melih Aloğlu (Oğlu)

0537 481 82 36

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