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Hacer Boyraz 74 yaşında

Hacer Boyraz 74 yaşında
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Hacer Boyraz 74 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden merhum Mehmet Boyraz in eşi;  merhum Teymen Hüseyin ve Faika Aydın 'ın kızı, Bilal, Murat, Abdullah,  Fatih Boyraz ve Yaşar Küpeli kardeşlerin annesi, Nuri Küpeli’nin kayınvalidesi, Ömer, Kurtuluş, merhum Çiçek, Nihayet Begüm ve Mamer kardeşlerin kız kardeşi Hacer Boyraz vefat etmiştir .

Cenazesi öğlen namazından Ulu caminde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i yeşilyurt mah. site yol kavşağı civarı oğlu Bilal Boyraz’ın evinde okunacaktır...

Taziye telefonu:

oğlu Bilal:0542 422 08 33

oğlu Abdulah:0542 786 14 74

oğlu Fatih:0544 622 36 61

oğlu Murat:0544 499 04 29

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Anahtar Kelimeler:
Hacer Boyraz 74 Yaşında
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