Habibe Türk 64 yaşında,



Yapraklı mahallesinden TKİ'den emekli Veli Türk'ün eşi, Bekir ve Habibe Güvercin ailesinin kızı, Eyyüb, Mehmet, Dilara ve Sümeyye Türk ile Kevser Sarı kardeşlerin annesi, Cuma, Erder, Rafet, Durdu Güvercin, Ayten Çam, Fadime Türkücü ve Gülten Güvercin kardeşlerin kardeşi, Öğretmen Ahmet Sarı'nın kayınvalidesi, Habibe Türk Kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 8 Mart 2022 Salı günü öğle namazından sonra Galiplik camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Esentepe Mahallesi kendi hanesindedir.

Taziye için telefon.

0 544 329 44 78 eşi Veli Türk

0 544 289 72 39 oğlu Eyyüb Türk

0 530 652 98 51 Oğlu Mehmet

0 544 204 14 36 Kardeşi Cuma Güvercin