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Habibe Atalay

Habibe Atalay
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Habibe Atalay

Merhum Zahireci (Çavaş) Nuri Atalay’ın eşi, Cemil, Veli, Mehmet, Metin, Şaban, Fatoş, Hacer kardeşlerin annesi Mustafa Demirçopar’ın kayınvalidesi, Şöforler Odası Başkanı Selahattin ve Sami Atalay, Burhan Bulunur’un teyzeleri, Mustafa, Kemal, Mehmet, Ahmet, Etem, Zeki, Murat Kul’un halası Habibe Atalay 1 Ocak 2022 Cumartesi günü vefat etmiştir.

 Cenazesi öğle namazından sonra ulu Camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt mahallesi Veysel Karani cad. Şok Market yanı kendi hanesinde okunmaktadır.

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Habibe Atalay
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