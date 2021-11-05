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Günsel Öksüz 84 yaşında

Günsel Öksüz 84 yaşında
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Eldelek Mahallesinden merhum Neşet ve Azize Öksüz'ün kızı merhum Ali Öksüz'ün eşi Filiz Dedeler, Arife Dinçer, Azize Akdeniz, Yasemin Sipal, Neslihan Öksüz Ve Nevruz Güç'ün anneleri Günsel Öksüz vefat etmiştir. Cenazesi 6 Kasım Cumartesi öğle namazından sonra Ulu Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi A/Blok sitesinde okunacaktır.

Taziye İçin Telefonlar:

Kızı Filiz Dedeler 0552 840 2246

Kızı Arife Dinçer 0535 264 2150

Kızı Azize Akdeniz 0541 924 3729

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Anahtar Kelimeler:
Günsel Öksüz 84 Yaşında
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