Gülümser Narin 77 yaşında

Pınarbaşı (Türkköyü) mahallesinden merhum İbrahim ve Fatma Dede nin kızı, Nizamlar kabilesinden Nizam İsmet’in Hanımı, Sema Bilge ve Fatma Arslan kardeşlerin anneleri, Eski Belediye Başkanı Hacı Abdullah Dede, Hatice Ceran, Ayşe Çabuk merhum Şule Yüzbaşı ve merhum Hüsniye Sığırtmaç ın kardeşi, Abdullah Arslan ve Hacı Bilge’nin kayınvalidesi Gülümser Narin Vefat etmiştir.

Cenazesi 12 Eylül 2021 pazar günü Pınarbaşı Camiinde ikindi namazından sonra namaz ı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektlr Kur’an Yeşilyurt Mahallesi Kübra sitesi a blok ta okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Kardeşi Hacı Abdullah Dede

0542 686 56 46

Damadı Abdullah Arslan

0545 912 73 52

Damadı Hacı Bilge

0544 693 87 19