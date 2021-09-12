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Gülümser Narin 77 yaşında

Gülümser Narin 77 yaşında
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Gülümser Narin 77 yaşında
Pınarbaşı (Türkköyü) mahallesinden merhum İbrahim ve Fatma Dede nin kızı,  Nizamlar kabilesinden Nizam İsmet’in Hanımı, Sema Bilge ve Fatma Arslan kardeşlerin anneleri, Eski Belediye Başkanı Hacı Abdullah Dede, Hatice Ceran, Ayşe Çabuk merhum Şule Yüzbaşı ve  merhum Hüsniye Sığırtmaç ın kardeşi, Abdullah Arslan ve Hacı Bilge’nin kayınvalidesi Gülümser Narin Vefat etmiştir.
Cenazesi 12 Eylül 2021 pazar günü Pınarbaşı Camiinde ikindi namazından sonra namaz ı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektlr Kur’an Yeşilyurt Mahallesi Kübra sitesi a blok ta okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Kardeşi Hacı Abdullah Dede
 0542 686 56 46
Damadı Abdullah Arslan 
0545 912 73 52 
Damadı Hacı Bilge
0544 693 87 19

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Sait anteplioglu 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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