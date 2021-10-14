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Gülşen Özdil 66 yaşında

Gülşen Özdil 66 yaşında

Gülşen Özdil 66 yaşında
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Aslen Afşin Hüyüklü mahallesinden merhum Halil Taş’ın kızı, merhum Zekeriya Özdil’in eşi, hal esnaflarından Cuma Taş’ın kardeşi, pazar esnaflarından Tercan, Adem, Aysel ve Aysun kardeşlerin anneleri, Mustafa Nohut’un kayınvalidesi, Gülşen Özdil vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazından sonra Ulu Camii’nde namazı kılınarak Esentepe Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Corcular Market arkasında okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 539 363 36 97 oğlu Adem Özdil,

0 542 502 04 64 oğlu Tercan Özdil,

0 542 250 43 61 damadı Mustafa Nohut

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DERVİŞ DOĞAN 3 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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M gülbay çanakkale 2 gün önce

Merhumeye Rabbim Rahmet etsin mekânı cennet olsun

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ömer kurtdede 2 gün önce

Allah Rahmet eylesin Mekanı cennet olsun Tüm sevenlerine Baş sağlığı dilerim

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Niyazi CERİTLİ 2 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Mehmet Hamamcı 2 gün önce

Merhumeye Allah'tan rahmet başta Adem olmak üzere yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 2 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Osman EFEOGLU 2 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekani cennet olsun inşAllah başınız sağolsun

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