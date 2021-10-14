Gülşen Özdil 66 yaşında

Aslen Afşin Hüyüklü mahallesinden merhum Halil Taş’ın kızı, merhum Zekeriya Özdil’in eşi, hal esnaflarından Cuma Taş’ın kardeşi, pazar esnaflarından Tercan, Adem, Aysel ve Aysun kardeşlerin anneleri, Mustafa Nohut’un kayınvalidesi, Gülşen Özdil vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazından sonra Ulu Camii’nde namazı kılınarak Esentepe Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Corcular Market arkasında okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 539 363 36 97 oğlu Adem Özdil,
0 542 502 04 64 oğlu Tercan Özdil,
0 542 250 43 61 damadı Mustafa Nohut
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN