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Gülsahar Demir 57 yaşında

Gülsahar Demir 57 yaşında
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Zekeriya Demir’in eşi Ahmet, Enver, İlhan, Mernuş, Sakine, Ganimet, Hilal ve Döne kardeşlerin annesi, Bayram, Hulusi ve Zekiye Alkaya, Rabia Kara’nın ablası, Bektaş Ünsal, Engin Temiz, Ferdi Alkaya ve İsa Dok bacanakların kayınvalidesi, Muhammet Alkaya ve Durdu Kara bacanakların baldızı Gülsahar Demir vefat etmiştir. Cenazesi 14 Aralık 2021 Salı günü ikindi namazından sonra Karaelbistan mezarlığına defnedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Karaelbistan mahallesi Üst geçit civarı kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

Eşi Zekeriya : 0542 239 0475

Oğlu Ahmet : 0543 323 4325

Oğlu Enver  : 0535 225 7885

Oğlu İlhan  :  0543 946 3839

Oğlu Mernuş : 0543 957 5419

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Gülsahar Demir 57 Yaşında
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