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Gülnaz Ceran 86 yaşında

Gülnaz Ceran 86 yaşında

Gülnaz Ceran 86 yaşında
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Doğan Mahallesi’nden merhum Durdu Ceran’ın eşi; Mustafa ve Döne Yüksel ailesinin kızı; İsrafil, Yüksel, Aysel, Nuran, Cebrail, Kadir, Hüsnegül, Süleyman, Murat, Fatih, Alparslan, Levent, Nihat ve merhum Kubilay kardeşlerin anneleri Gülnaz Ceran vefat etmiştir. Cenazesi, 13 Ekim Çarşamba günü Doğan Mahallesi’nde eski camide öğle namazına müteakip namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Doğan Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0542 598 5498 İsrafil Ceran

0542 325 9595 Cebrail Ceran

0546 204 4050 Murat Ceran

0505 485 8298 Alparslan Ceran.

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