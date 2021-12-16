Güllü Özcan 91 yaşında

Çatova Mahallesinden merhum Ahmet Özcan'ın eşi, merhum İbrahim, Yusuf, Bilal, Ünal, Döndü, Ayşe, Gülşen Özcan kardeşlerin annesi, İbran, Cuma, Zabit, Şaban, Recep Kormaz kardeşlerin ablası Güllü Özcan vefat etmiştir.
Cenaze namazı 17 Aralık 2021 Cuma namazından sonra Molla Gürani Camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Telefon
Oğlu Bilal Özcan 0535 741 22 95
Oğlu Ünal Özcan 0535 507 54 83
Torunu Yusuf Koca 0535 773 47 52
Torunu Mehmet Özdemir 0506 425 57 50