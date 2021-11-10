Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Bisiklet yolları kaldırılıyor
Bisiklet yolları kaldırılıyor
Elbistan çiftçisine hibe destekli çilek fidesi projesi
Elbistan çiftçisine hibe destekli çilek...
Elbistan bilimle buluşuyor
Elbistan bilimle buluşuyor
Kaymakam Demir’den 10 Kasım mesajı
Kaymakam Demir’den 10 Kasım mesajı
Başkan Gürbüz’den 10 Kasım mesajı
Başkan Gürbüz’den 10 Kasım mesajı
banner191
banner162

Güllü Bağcı 72 yaşında

Güllü Bağcı 72 yaşında
banner167

Kızılcaoba mahallesinden Merhum Demirci Olukluoğlu Mehmet ve Fadime Günalmış’ın kızı, oduncu esnaflarından merhum Bayram Bağcı’nın eşi, Yaşar ve Hayatı Günalmış ile Songül Kılıç’ın ablaları, Sanayi esnaflarından Mehmet Bağcı, Berber Bilal Bağcı, Şaziye Yekteuşakları Hakim Kadir Bağcı kardeşlerin annesi, Nihat Yektauşakların kayınvalidesi Güllü Bağcı vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Ulu Camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Kızılcaoba Mah. Türbe Sokak kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
Mehmet Bağcı oğlu 0507 226 84 87
Bilal Bağcı oğlu 0546 699 99 43
Kadir Bağcı oğlu 0505 592 92 50 
 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Güllü Bağcı 72 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.