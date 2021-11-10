Güllü Bağcı 72 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden Merhum Demirci Olukluoğlu Mehmet ve Fadime Günalmış’ın kızı, oduncu esnaflarından merhum Bayram Bağcı’nın eşi, Yaşar ve Hayatı Günalmış ile Songül Kılıç’ın ablaları, Sanayi esnaflarından Mehmet Bağcı, Berber Bilal Bağcı, Şaziye Yekteuşakları Hakim Kadir Bağcı kardeşlerin annesi, Nihat Yektauşakların kayınvalidesi Güllü Bağcı vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Ulu Camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Kızılcaoba Mah. Türbe Sokak kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
Mehmet Bağcı oğlu 0507 226 84 87
Bilal Bağcı oğlu 0546 699 99 43
Kadir Bağcı oğlu 0505 592 92 50