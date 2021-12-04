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Gülfire Ağca 75 yaşında

Gülfire Ağca 75 yaşında
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Gülfire Ağca 75 yaşında
Aslen Uzunpınar mahallesinden Sarıçiçek mezrasında olup, Tepebaşı mahallesinde ikamet eden, merhum Ali Seydi Ağca'nın eşi, 112 personeli Bekir ve Sefer Ağca kardeşlerin annesi, İnfaz koruma memuru Bahri Çıplak'ın teyzesi, Gülfire Ağca 3 Aralık 2021 cuma günü vefat etmiştir. Kur'an-ı ve taziyesi Tepebaşı mahallesi , Karadoğan sokak kendi hanelerinde okunmaktadır.
Taziye telefonu 0555 772 36 50 oğlu Bekir.

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Gülfire Ağca 75 Yaşında
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