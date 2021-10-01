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Gülfidan Candansayar 98 yaşında

Gülfidan Candansayar 98 yaşında
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Gülfidan Candansayar 98 yaşında
Merhum Cemil Candansayar’ın eşi, Sevim Eser, Mualla Köleli, Süheyla Köker kardeşlerin annesi, İbrahim Eser, Azmi Eser, Necdet Köleli, Yaşar Köker’in kayınvalidesi, adliye yazı işleri müdürü Aslı Özkanlı, Çarşı esnaflarından Şükrü ve Volkan Köleli ile Kırıkkale MKE Şef Bilal Eser’in anneanneleri Gülfidan Candansayar vefat etmiştir. 
Cenazesi İkindi namazından sonra defnedilecektir.
Kur’an-ı Adakule konutları arkası Şehitler Camii karşısında kendi hanelerinde okunacaktır.

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