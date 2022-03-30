Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
İlçe Jandarmaya yeni hizmet binası yapılıyor
İlçe Jandarmaya yeni hizmet binası...
Aycan: “Sulama projeleri bitirilmeli”
Aycan: “Sulama projeleri bitirilmeli”
CHP Ekonomi Masası, Kahramanmaraş’ta
CHP Ekonomi Masası, Kahramanmaraş’ta
Yeni güzergahta çalışmalar başladı
Yeni güzergahta çalışmalar başladı
Yolcu taşımacılığı ücretlerine zam geldi
Yolcu taşımacılığı ücretlerine zam geldi
banner191
banner162

Güley Düzdemir 72 yaşında

Güley Düzdemir 72 yaşında
banner167

Güley Düzdemir 72 yaşında

İkizpınar/Domolar Mahallesinden Aligül ve Navruz Aybakar’ın kızı;İsey, Cici, Aligül, Mehmet, Meryem, Hüseyin, Hanım, Cuma ve Şerif Aybakar’ın ablası;Davraş Mehmet Düzdemir’in eşi;Fidan, Şükrü, Hüseyin, Nazlı, İbrahim, Fadime, Ayşe, Hatice, Arzu, Halil ve Aysel kardeşlerin annesi;Güley Düzdemir 30.03.2022 Çarşamba günü vefat etmiştir.

Cenazesi; 01 Nisan Cuma günü, Cuma namazından sonra İkizpınar/Domolar mahallesinde toprağa verilecektir.

Kur'an-ı Kerim’i Yunus Emre mahallesi Uğurlu Sokak Yaşam Elit Konutları Apartman No=8 Daire No.5 de okunacaktır.

Taziye İçin Telefon:

Eşi Mehmet DÜZDEMİR: ‎0543 696 2030

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.