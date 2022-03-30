Güley Düzdemir 72 yaşında
İkizpınar/Domolar Mahallesinden Aligül ve Navruz Aybakar’ın kızı;İsey, Cici, Aligül, Mehmet, Meryem, Hüseyin, Hanım, Cuma ve Şerif Aybakar’ın ablası;Davraş Mehmet Düzdemir’in eşi;Fidan, Şükrü, Hüseyin, Nazlı, İbrahim, Fadime, Ayşe, Hatice, Arzu, Halil ve Aysel kardeşlerin annesi;Güley Düzdemir 30.03.2022 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Cenazesi; 01 Nisan Cuma günü, Cuma namazından sonra İkizpınar/Domolar mahallesinde toprağa verilecektir.
Kur'an-ı Kerim’i Yunus Emre mahallesi Uğurlu Sokak Yaşam Elit Konutları Apartman No=8 Daire No.5 de okunacaktır.
Taziye İçin Telefon:
Eşi Mehmet DÜZDEMİR: 0543 696 2030