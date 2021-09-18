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Gönül Özdoğan 74 yaşında

Gönül Özdoğan 74 yaşında
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Gönül Özdoğan 74 yaşında

Güblüce Mahallesi’nden merhum Ali ve merhume Nigar Kaya ailesinin kızı, Hacı Özdoğan’ın eşi, Nedim, Mehmet, Hamiyet, Samet ve Nezik Kaya kardeşlerin ablası, Hami, Hacı Ahmet, Yıldız ve Gül Özdoğan kardeşlerin annesi, çarşı esnaflarından Mustafa Özdoğan’ın kayınvalidesi Gönül Özdoğan vefat etmiştir. Cenazesi, 18 Eylül Cumartesi günü ikindi namazından sonra Gariplik Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0539 981 4549 eşi Hacı

0544 948 1969 oğlu Hami

0552 685 2280 oğlu Hacı Ahmet

0552 343 8958 damadı Mustafa

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Özdoğan 74 Yaşında
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