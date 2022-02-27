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Fuat Taşan 73 yaşında

Fuat Taşan 73 yaşında
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Fuat Taşan 73 yaşında,

Pınarbaşı mahallesinden merhum Reşit ve Habibe Taşan ailesinin oğlu, Afşin'den Halil çavuş namı ile anılan Halil İbrahim Çitil'in damadı, emekli Öğretmen Harun Çitil'in eniştesi, Öğretmen Nesibe Taşan'ın eşi, Avukat Şebnem Taşan Kurt ve İnş. Tekn. Erdem Taşan kardeşlerin babası, Avukat Şaban Kurt'un kayınpederi, Emekli M.V. Avni Doğan'ın kayinbiraderi, merhum Yaşar, Hacı Durdu ve Nazlı Taşan ile emekli Öğretmen Sevim Doğan'ın kardeşi, Mersin'e ikamet eden İnşaat Müh.Fuat Taşan vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim’i Saraykent Dulkadiroglu lisesi civarinda kardelen sitesi a blok kat 1 de kendi hanesinde okunacaktır.

Cenazesi 27 Şubat 2022 pazar günü Elbistan' a getirilerek ikindi namazından sonra Pınarbaşı camiinde namazı kılınarak Pınarbaşı  mezarlığına defnedilecektir.

 Taziye için telefonlar 

0 507 630 26 29 

oğlu Erdem

0 533 573 24 53 kızı Şebnem Kurt

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