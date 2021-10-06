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Fırat Danacı 54 yaşında,

Fırat Danacı 54 yaşında,
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Kızılcaoba mahallesinden Mustafa ve merhum Emine Danacı ailesinin oğlu, Kaymakamlık 'tan emekli Mehmet Dal, merhum Hacı Ahmet Dal, Yurdagül Şirin, Murat Danacı, Nejla Şaşmaz, Leyla Danacı, Cengiz Danacı ve Hazine Avukatı Bülent Danacı kardeşlerin kardeşi, Aydan Danacı'nın eşi, Mehmet Akif ve Meltem Danacı'nın babası, Fırat Danacı vefat etmiştir.

Cenazesi 07 Ekim 2021 Perşembe günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı ve Taziyesi Kızılcaoba Mahallesi Şamil Sokak babası Mustafa Danacı'nın evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 532 678 78 90 abisi Murat Danacı

0 533 634 12 20 kardeşi Bülent Danacı

0 533 816 06 98 abisi Mehmet Dal

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Fırat Danacı 54 Yaşında
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