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Fındık Doğanay 87 yaşında

Fındık Doğanay 87 yaşında
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Fındık Doğanay 87 yaşında 

Merhum Ortaklı(Mehre) Mahallesinden Musa Doğanay’ın eşi, Merhum Sedat, Emin, Abidin, Gündal, Aslı, Hacer, Pembe, Melek ve Emine Kardeşlerin annesi, Mustafa Topal, Yasin Özdemir , Yaşar Polat, Ali Günal ve Cevdet Demir’in kayınvalidesi, Çarşı Esnaflarından Musa Doğanay’ın babaannesi 54 torun sahibi Fındık Doğanay 5 kasım cuma günü vefat etmiştir. 

Kur'an-ı Kerim’i Güneşli Mahallesi Heletelliler un değirmeni karşısı kendi hanesinde Okunmaktadır. 

Taziye için telefonlar 

0542 742 89 35 oğlu Abidin Doğanay 

0541 742 90 98 oğlu Gündal Doğanay 

0543 958 27 37 torunu Musa Doğanay 

0544 299 22 42 torunu Aydın Doğanay

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