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Feti Elbozan

Feti Elbozan
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Feti Elbozan

Balıkçıl mahallesinden Mehmet Elbozan’ın oğlu, Cuma Ali, Ömer, Galip ve Yusuf kardeşlerin ağabeyi, Adem Mehmet, Mustafa ve Abdullah kardeşlerin babası, çarşı esnaflarından Bilal, Halis, Hacı, merhum Adil Kısa kardeşlerin eniştesi, Feti Elbozan vefat etmiştir.

Cenazesi 9 Nisan Cumartesi günü öğle namazından sonra Balıkçıl mahallesinde cenaze namazı kılınarak Balıkçıl aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Camii altında taziye evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Kardeşi Cuma Elbozan 0 542 206 28 49

Oğlu Adem Elbozan 0 541 661 81 85

Oğlu Mehmet Elbozan 0 536 741 87 38

Oğlu Mustafa Elbozan 0 541 573 23 50

Oğlu Abdullah Elbozan 0 546 844 00 43

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