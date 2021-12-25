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Feruz Şahin

Feruz Şahin
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Ekinözü Gaziler mahallesinden olup Ali ve Ayşe Şahi’in oğlu Mustafa, Bekir, Arif, Mehmet , merhum Durdu, fatma, Kardeşlerin kardeşi Abdurrahman, Abdurrshim, Bayram, Menderes, Cebrail, Nuh, Hulusi, Şabanİsmail ve Mikail kardeşlerin yeğeni 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Feruz Şahin  vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i  Bayram Şahin’in evinde okunacaktır.
Cenazesi Hz. Ali Caminde namazı kılınarak defnedilecektir. 
Taziye telefonu: 
0532 503 72 95 Menderes Şahin
0542 651 07 74 Bayram Şahin
0542 642 78 15 Abdurrahman Şahin

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Anahtar Kelimeler:
Feruz Şahin
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