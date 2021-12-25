Ekinözü Gaziler mahallesinden olup Ali ve Ayşe Şahi’in oğlu Mustafa, Bekir, Arif, Mehmet , merhum Durdu, fatma, Kardeşlerin kardeşi Abdurrahman, Abdurrshim, Bayram, Menderes, Cebrail, Nuh, Hulusi, Şabanİsmail ve Mikail kardeşlerin yeğeni 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Feruz Şahin vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Bayram Şahin’in evinde okunacaktır.
Cenazesi Hz. Ali Caminde namazı kılınarak defnedilecektir.
Taziye telefonu:
0532 503 72 95 Menderes Şahin
0542 651 07 74 Bayram Şahin
0542 642 78 15 Abdurrahman Şahin
Feruz Şahin
25 Aralık 2021 Cumartesi 13:16