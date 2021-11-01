Feride Aksoy 86 yaşında

Aslen Akbayır mahallesinden olup, Güneşli mahallesinde ikamet eden merhum Bekir Aksoy’un eşi, Yaşar, Taci, Mehmet, Şerife, Mine, Fadime kardeşlerin annesi İskender Doğan, Ferruh Aksoy, Murat Berk bacanakların kayınvalidesi, Süleyman , merhum Cuma, Hanifi İnan kardeşlerin kız kardeşi Feride Aksoy vefat etmiştir.
Cenazesi 2 Kasım 2021 Salı günü öğle namazından sonra namazı kılınarak Akbayır mahallesinde defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i oğlu Yaşar Aksoy’un evinde okunacaktır.
Taziye telefonu:
Yaşar Aksoy 0552 420 90 79
Mehmet Aksoy 0541 161 71 01
Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.