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Feride Aksoy 86 yaşında

Feride Aksoy 86 yaşında
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Aslen Akbayır mahallesinden olup, Güneşli mahallesinde ikamet eden merhum Bekir Aksoy’un eşi, Yaşar, Taci, Mehmet, Şerife, Mine, Fadime kardeşlerin annesi İskender Doğan, Ferruh Aksoy, Murat Berk bacanakların kayınvalidesi, Süleyman , merhum Cuma, Hanifi İnan kardeşlerin kız kardeşi Feride Aksoy vefat etmiştir.

Cenazesi 2 Kasım 2021 Salı günü öğle namazından sonra namazı kılınarak Akbayır mahallesinde defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i oğlu Yaşar Aksoy’un evinde okunacaktır.
Taziye telefonu: 
Yaşar Aksoy 0552 420 90 79
Mehmet Aksoy 0541 161 71 01

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Anahtar Kelimeler:
Feride Aksoy 86 Yaşında
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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Niyazi CERİTLİ 2 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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ENVER CULHA 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN YAKINLARINDA BASI SAGOLSUN

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DERVİŞ DOĞAN 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Ali Akarsu İstanbul 47 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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