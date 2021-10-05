Feleknaz Güner 76 Yaşında

Kızılcaoba Mahallesi'nden merhum Mehmet Pehlivan'ın kızı; merhum Kahir Güner'in eşi; merhum Avukat Nuh Naci Pehlivanoğlu, merhum Emine Genç, merhum Recep Çenber ve Yaşar Çenber'in kız kardeşleri; Ülkü, Hacı, Hayri, Adnan, Abdullah, Mehmet ve Eda kardeşlerin annesi Feleknaz Güner Viyana'da vefat etmiştir.
Cenazesi 06 Ekim 2021 Çarşamba günü Öğle namazından sonra Ulu Camii'nde kılınarak Gariplik Mezarlığı'na defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim’i Pınarbaşı Mahallesi Uğur Camii karşısında oğlu Hayri Güner'in evinde olacaktır
Taziye Telefonu:
Oğlu Hacı Güner : 0043 650 676 0603
Oğlu Hayri Güner : 0542 333 0919
Oğlu Adnan Güner : 0043 676 409 1943
Oğlu Abdullah Güner : 0532 164 9124
Oğlu Mehmet Güner : 0043 664 116 6668
Allah mekanını Cennet eylesin inşAllah Ailesinin başı sağolsun