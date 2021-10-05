Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Öztunç; “Paris İklim Anlaşması tamam da, filtresiz santraller ne olacak?”
Öztunç; “Paris İklim Anlaşması tamam...
Elbistan’da 6 okuldaki öğrencilerden gönüllü PCR testi alınacak
Elbistan’da 6 okuldaki öğrencilerden gönüllü...
22 mahalledeki 119 taşınmaz satışa çıkarıldı
22 mahalledeki 119 taşınmaz satışa...
İçme suyu zammı otomatiğe bağlandı 
İçme suyu zammı otomatiğe bağlandı 
Tarım Kredi Market’in Elbistan Şubesi açılıyor
Tarım Kredi Market’in Elbistan Şubesi...
banner191
banner162

Feleknaz Güner 76 Yaşında

Feleknaz Güner 76 Yaşında
banner167

     Kızılcaoba Mahallesi'nden  merhum Mehmet Pehlivan'ın kızı; merhum Kahir Güner'in eşi; merhum Avukat Nuh Naci Pehlivanoğlu, merhum Emine Genç, merhum Recep Çenber ve Yaşar Çenber'in kız kardeşleri;  Ülkü, Hacı, Hayri, Adnan, Abdullah, Mehmet ve Eda kardeşlerin annesi Feleknaz Güner  Viyana'da vefat etmiştir.

   Cenazesi 06 Ekim 2021 Çarşamba günü Öğle namazından sonra Ulu Camii'nde kılınarak Gariplik Mezarlığı'na defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim’i Pınarbaşı Mahallesi Uğur Camii karşısında oğlu Hayri Güner'in evinde olacaktır

Taziye Telefonu:

Oğlu Hacı Güner        : 0043 650 676 0603

Oğlu Hayri Güner       : 0542 333 0919

Oğlu Adnan Güner     : 0043 676 409 1943

Oğlu Abdullah Güner : 0532 164 9124

Oğlu Mehmet Güner  : 0043 664 116 6668

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Feleknaz Güner 76 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Recep Hayvalı SAKARYA 2 gün önce

Allah mekanını Cennet eylesin inşAllah Ailesinin başı sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Niyazi CERİTLİ 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hilmi Olgun k, maraş 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Etem KUL 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamdi olgun 2 gün önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mustafa çolak/Bursa 2 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah hayri bey nezdinde kadeşlerine akrabalarına sevenlerine başsağlığı diliyorum başınız sağ olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Necdet (ZOR) TÜMER MERSİN 2 gün önce

Merhumeye Allahtan rahmet dilerim. Ruhu şad mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gulten Ocak Kalkan 2 gün önce

Degerli biricik komsumuz Canim Feleknaz ablacigim Allahim seni merhametiyle muamele eylesin. Mekanin cennet olsun. Kabrin nurla dolsun. Guner ailesine ve sevenlerine bassagligi dilerim. Annemiz kadar kiymetliydi seni hic bir zaman unutmayacagiz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar