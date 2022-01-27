Fatma Savaş 72 yaşında
İncecik mahallesinden Merhum Hasan Hüseyin ve Ayşe Maral ailesinin kızı, Ahmet Maral, Mine Maral. Döne Açık ve Emine İbik kardeşlerin kardeşi Ahmet, Sait, Bekir, Mehmet, Keramettin, Salih, Mustafa Savaş ve Serpil Fırtına, Ülkü Beştepe, Zahide Çiftlikli, Fadime Samancı ve Sürayya Savaş kardeşlerin annesi Abdulkadir Savaş'ın eşi Fatma Savaş vefat etmiştir.
Cenazesi 28 Ocak 2022 Cuma günü Cuma namazına müteakip İncecik camiinde kılınarak İncecik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Battalgazi mahallesi Erler sokak No:34 kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
Abdulkadir Savaş (Eşi)
0 532 171 77 46
Hacıahmet Savaş (Oğlu)
0 537 786 44 55
Sait Savaş (Oğlu)
0544 612 84 29
Bekir Savaş (Oğlu)
0554 793 34 04