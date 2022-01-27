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Fatma Savaş 72 yaşında

Fatma Savaş 72 yaşında
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Fatma Savaş 72 yaşında 

İncecik mahallesinden Merhum Hasan Hüseyin ve Ayşe Maral ailesinin kızı, Ahmet Maral, Mine Maral. Döne Açık ve Emine İbik kardeşlerin kardeşi Ahmet, Sait, Bekir, Mehmet, Keramettin, Salih, Mustafa Savaş ve Serpil Fırtına, Ülkü Beştepe, Zahide Çiftlikli, Fadime Samancı ve Sürayya Savaş kardeşlerin annesi Abdulkadir Savaş'ın eşi Fatma Savaş vefat etmiştir. 

Cenazesi 28 Ocak 2022 Cuma günü Cuma namazına müteakip İncecik camiinde kılınarak İncecik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Battalgazi mahallesi Erler sokak No:34 kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar 

Abdulkadir Savaş (Eşi)

0 532 171 77 46

Hacıahmet Savaş (Oğlu)

0 537 786 44 55

Sait Savaş (Oğlu)

0544 612 84 29

Bekir Savaş (Oğlu) 

0554 793 34 04

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