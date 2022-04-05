Fatma Koca (Marangoz ) 59 yaşında
Alemdar Mahallesinden olup Elbistan'da ikamet eden, Cuma Koca'nın eşi, Ertuğrul, Necati, Gülşen Koca ve Sultan Çelik kardeşlerin annesi, Tayfur Çelik'in kayınvalidesi, Navruz ,Mehmet, Şaban, Hasan ,Durdu Mehmet kardeşlerin ablası Fatma Koca vefat etmiştir.Cenazesi 06 Nisan 2022 çarşamba günü öğle namazından sonra Hocazade Camiinde namazı kılınarak,Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi Örnek Kent'te (Ehli Beyt camiinin batı istikameti yanında) kendi hanesinde yapılacaktır..
Tarizye telefon :
Eşi Cuma Koca 0553 771 82 85
Sen benim için kış ayında açan çiçek gibiydin.Sonsuz umudumdun...Gittin ama umudumu hep tekrar açman duası ile suluyorum.Annem seni çok seviyorum.Allahım rahmet etsin sana.