Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Demir’den bağımlılıkla mücadelede azim ve kararlılık vurgusu
Demir’den bağımlılıkla mücadelede azim ve...
Okullarda ikinci ara tatil başladı
Okullarda ikinci ara tatil başladı
Akçul: “Türkiye kömürünün yüzde 15’i Çöllolar’da üretilecek”
Akçul: “Türkiye kömürünün yüzde 15’i...
Şehit kabirlerine ziyaret
Şehit kabirlerine ziyaret
Maden İş’te Adil Bölükbaşı 4.döneme ‘merhaba’ dedi
Maden İş’te Adil Bölükbaşı 4.döneme...
banner191
banner162

Fatma Koca (Marangoz )

Fatma Koca (Marangoz )
banner167

Fatma Koca (Marangoz ) 59 yaşında

Alemdar Mahallesinden olup Elbistan'da ikamet eden, Cuma Koca'nın eşi, Ertuğrul, Necati, Gülşen Koca ve Sultan Çelik kardeşlerin annesi, Tayfur Çelik'in kayınvalidesi, Navruz ,Mehmet, Şaban, Hasan ,Durdu Mehmet kardeşlerin ablası  Fatma Koca vefat etmiştir.Cenazesi 06 Nisan 2022 çarşamba günü öğle namazından sonra  Hocazade Camiinde namazı kılınarak,Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi Örnek Kent'te (Ehli Beyt camiinin batı istikameti yanında) kendi hanesinde yapılacaktır.. 

Tarizye telefon :

Eşi  Cuma Koca 0553 771 82 85

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gülşen Koca 3 gün önce

Sen benim için kış ayında açan çiçek gibiydin.Sonsuz umudumdun...Gittin ama umudumu hep tekrar açman duası ile suluyorum.Annem seni çok seviyorum.Allahım rahmet etsin sana.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
SAİT ANTEPLİOGLU 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bünyamin YÜCÉ ( ist ) 3 gün önce

Hakkın rahmetine kavuşan merhum/merhumeye yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum Yeri nur mekânı cennet olsun. Yakınlarının Başısağ olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Osman Ağır 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşâllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yusuf turkkahraman 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun aileye sabır versin rabbim rahmetiyle muamele etsin inşAllah ailesinin başı sağolsun nur içinde yatsın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ümit Kaya 3 gün önce

Allah rahmet eylesin. Kabr-i nûr mekânı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İrfan Mert Alemdarli 2 gün önce

Allah cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun.komşumuz iyi bir insandi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali Akarsu İstanbul 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar