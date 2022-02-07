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Fatma Kardeş

Fatma Kardeş
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Merhum Ali ve Döne Zedeli ailesinin kızı İbrahim, merhum Yaşar, Muharrem, İhsan ve Memik Zedeli kardeşlerin kız kardeşi, Şerife, Mehmet, Mükremin, Sevim Bak ve Haluk Zedeli kardeşlerin annesi Fatma Kardeş vefat etmiştir. Cenazesi, 7 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kahramanmaraş’taki hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0541 446 9069 oğlu Haluk

0507 464 4141 torunu İlyas Çakılı

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Kardeş
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Niyazi CERİTLİ 3 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Alaaddin Sarı 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Kadir Özkara 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah yakınlarına başsağlığı dilerim

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Yusuf KOZANOĞLU 2 saat önce

Ebedi aleme göç eden merhumeye rahmet dilerim yakınlarına seven dostlarına" baş sağlığı diliyorum" Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın mekanı cennet olsun. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

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Ümit Kaya 2 saat önce

Allah rahmet eylesin. Kabr-i nûr mekânı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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cuma eser 2 saat önce

merhumeye Allah tan rahmet yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Ali Akarsu İstanbul 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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