Merhum Ali ve Döne Zedeli ailesinin kızı İbrahim, merhum Yaşar, Muharrem, İhsan ve Memik Zedeli kardeşlerin kız kardeşi, Şerife, Mehmet, Mükremin, Sevim Bak ve Haluk Zedeli kardeşlerin annesi Fatma Kardeş vefat etmiştir. Cenazesi, 7 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kahramanmaraş’taki hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0541 446 9069 oğlu Haluk
0507 464 4141 torunu İlyas Çakılı
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim