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Fatma Dal 93 yaşında

Fatma Dal 93 yaşında
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Akören Mahallesi’nden merhum Mevlüt Dal’ın eşi, Çatova Mahallesi’nden merhume Döndü ve Cuma'nın kızı, Şükriye Dal, Zehra Çoğan ve Süleyman Dal kardeşlerin annesi, ziraat mühendisi Harun ve avukat Şeyma Dal’ın babaannesi Fatma Dal vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Aralık Perşembe günü öğle namazına müteakiben Gariplik Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Şüheda Sokak Gazioğulları Apartmanı kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0541 413 1105 Süleyman Dal oğlu

0532 460 7525 Harun Dal torunu

0544 966 4600 Şeyma Dal torunu

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Dal 93 Yaşında
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Adem Kancı 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Niyazi CERİTLİ 1 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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