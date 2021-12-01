Fatma Dal 93 yaşında

Akören Mahallesi’nden merhum Mevlüt Dal’ın eşi, Çatova Mahallesi’nden merhume Döndü ve Cuma'nın kızı, Şükriye Dal, Zehra Çoğan ve Süleyman Dal kardeşlerin annesi, ziraat mühendisi Harun ve avukat Şeyma Dal’ın babaannesi Fatma Dal vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Aralık Perşembe günü öğle namazına müteakiben Gariplik Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Şüheda Sokak Gazioğulları Apartmanı kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0541 413 1105 Süleyman Dal oğlu
0532 460 7525 Harun Dal torunu
0544 966 4600 Şeyma Dal torunu
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun