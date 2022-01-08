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Fatik Hayva 77 yaşında

Fatik Hayva 77 yaşında
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Çoğulhan kasabasından merhum Hacı Ömer Hayva'nın eşi, merhum Balıkçıllı Ahmet Çavuş'un kız kardeşi, Hacı, İbiş, Osman, İsmet Ayfer, Adalet, Ayşe, Güler kardeşlerin anneleri, Ömer Hayva’nın babannesi Fatik Hayva 77 yaşında vefat etmiştir.

Cenazesi 09.01.2022 pazar günü Battalgazi camisinde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i, oglu Hacı İbiş Hayva’nın evinin yanındaki battalgazi mahallesi Köseoğlu cami yanı taziye evinde okunacaktır.

Taziye telefonları

oglu Hacı İbiş Hayva

0542 270 56 78

Osman Hayva :

0541 450 51 01

İsmet Hayva:

0 541 244 48 22

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