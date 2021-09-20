Fatik Doğan 83 yaşında

Alkayaoğlu köyünden merhume Safiye ve merhum Mehmet Yücel'in kızı, merhum Dervis Doğan'ın eşi, Şeref, Alattin, Bilal ve Ayhan Doğan'ın annesi Fatik Doğan vefat etmiştir. Cenezasi bugün (20 Eylül ) ikindi namazına müteakip Tepebaşı yeni caminde kılınarak defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Bahçelievler mahallesi huzur apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
oğlu Ayhan Doğan: 0534 256 37 18
oğlu Bilal Doğan :0531 779 12 16
oğlu Alattin Doğan: 0537 941 94 98
oğlu Şeref Doğan: 0541 471 66 12