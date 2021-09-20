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Fatik Doğan 83 yaşında

Fatik Doğan 83 yaşında
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Alkayaoğlu köyünden merhume Safiye ve merhum  Mehmet Yücel'in kızı,  merhum Dervis Doğan'ın eşi, Şeref, Alattin, Bilal ve Ayhan Doğan'ın annesi Fatik Doğan vefat etmiştir. Cenezasi bugün (20 Eylül ) ikindi namazına müteakip Tepebaşı yeni caminde kılınarak defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Bahçelievler mahallesi huzur apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları:

oğlu Ayhan Doğan: 0534 256 37 18
oğlu Bilal Doğan :0531 779 12 16
oğlu Alattin Doğan: 0537 941 94 98
oğlu Şeref Doğan: 0541 471 66 12

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